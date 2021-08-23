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رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرا من هذه القوائم تضمنت كتبا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها فى طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها من محبى القراءة، وبعض الكتب الأخرى صدرت منذ عام أو أقل، وقد تنوعت هذه الكتب بين الأدب والسيرة الذاتية والكتب الفكرية والشعر والتاريخية والعلمية والسياسية والتاريخية وكتب الأطفال وغيرها.

■ كتاب سيكولوجية الجماهير للكاتب غوستاف لوبون من الكتب الأكثر رواجًا فى الوطن العربى. وقد صدر لأول مرة فى عام 1895، كما طرحت له طبعة حديثة خلال عام 1991، عن دار الساقى للنشر والتوزيع. يحتوى الكتاب على دراسة اجتماعية معاصرة للجماهير وأنواعهم والعوامل المؤثرة فى اختياراتهم وقراراتهم، سواء فيما يخص الجوانب النفسية أو الاجتماعية لعدة شرائح مختلفة منهم.

غلاف رواية «الطنطورية»

■ رواية الطنطورية من الكتب الأكثر مبيعًا فى الوطن العربى. وتعد رواية الطنطورية للكاتبة رضوى عاشور، واحدة من أفضل الروايات العربية الصادرة خلال العشرة أعوام الماضية عن دار الشروق للنشر والتوزيع. اختارت الأديبة المصرية عنوان روايتها على نفس اسم قرية شهيرة بفلسطين؛ حيث تتناول قصة خيالية لعائلة تعيش هناك ثمة معاناة، بعد احتلالها من قِبل آخرين فى أواخر القرن الماضى.

غلاف كتاب «حيونة الإنسان»

■ وهناك أيضا كتاب حيونة الإنسان من الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020وهو للكاتب ممدوح عدوان، عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، خلال عام 2019. يتناول الكتاب مفهوم الإنسانية فى إطار أدبى، والعوامل المؤثرة بها خلال زمننا الحالى، نتيجة عوامل كثيرة محفزة لدوافع الطمع والجشع وغيره من الصفات غير الحميدة وتأثيرها على المحيطين بالإنسان وكيفية تعامله مع البيئة وفهمه لنفسه وللآخرين.