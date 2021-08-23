شرط تعجيزي من أجايي للرحيل عن الأهلي

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طالب النيجيري جونيور أجايي جناح فريق الأهلي، الحصول على مستحقات الفترة المتبقية في عقده كاملة في حال رحيله عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويرتبط صاحب الـ25 عاما بعقد مع بطل دوري أبطال أفريقيا حتى نهاية الموسم المقبل 202، وكان الأهلي قد حصل على خدماته في موسم 2016 قادمًا من فريق الصفاقسي التونسي مقابل 2 مليون دولار ونصف بعقد يمتد لـ4 مواسم.

وتراجعت إدارة الأهلي عن تجديد التعاقد مع أجايي بناءً على رغبة المدير الفني بيتسو موسيماني الذي عبر عن عدم قناعته بالمستويات الذي يقدمه اللاعب في الفترة الأخيرة.

ويتقاضى جونيور أجايي مليون دولا في الموسم الأول، ويواصل الأهلي التفاوض مع اللاعب ووكيل أعماله لتخفيض القيمة المادية تجنباً لإنفاق 16 مليون جنيه.