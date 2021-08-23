أسامة الهندي يطرح أولى أغنيات الفنانة الشابة منى «فيني اللي مكفيني»

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أطلق الموزع أسامة الهندي احدث أغاني الموهبة الشابة منى والتي تحمل اسم «فيني اللى مكفيني» وهي من توزيع أسامة الهندي حيث حققت الأغنية ما يزيد عن مليون مشاهدة في خمسة أيام فقط.

ونالت الأغنية إعجاب وإشادة الجمهور الذي احتفى بموهبتها منتظرين المزيد من الأعمال الجديدة التي تعكف عليها الفنانة حاليا حيث تم اطلاق الفيديو كليب على كافة المنصات الرقمية .

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد عبدالنبي وألحان أحمد أبوزيد حيث تعاون كل منهما مع العديد من كبار المطربين في الوطن العربي وعبر كلاهما عن سعادتهما بالعمل مع منى واصفين الأمر بكونه تحدي جديد وتجربة مميزة متوقعين لها مكانا بارزا على الساحة الفنية العربية.

ويتم حاليا الانتهاء من تجهيز ألبوم الفنانة منى من إنتاج قنوات والذي يحتوى على عدد من الأغنيات بين اللهجة المصرية والخليجية والذي سوف يتم طرحه على طريقة السنجل بعد الإنتهاء من عملية المكساج والماستر الخاصة به.

وتعد المطربة مني من الفنانين الصاعدين في عالم الغناء وتتميز بإجادة الغناء بأكثر من لهجة وطرحت من قبل كافر لأغنية «أحبك» للفنان حسين الجسمي بصوتها على قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» حيث حققت ردود أفعال إيجابية كبيرة وحققت نسب مشاهدة مرتفعة على موقع الفيديوهات يوتيوب.