محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى مطوبس

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء إسلام صلاح، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، والمقدم أحمد شزوان، بالرقابة الإدارية، مشروع الصرف الصحي بخان الجني الجهة، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصحي بكفر الشيخ، وتم بدء الأعمال به 2021/6/13، بتكلفة 40 مليون جنيه نسبة تنفيذ 40%.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، مشروع تحسين خدمة مياه الشرب بخان الجني بطول 35.11 كم وتوابعها الجهة، باشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم البدء بالمشروع في 2021/6/27 بتـكلفة 2 مليون و473 ألف و470 جنيه نسبة تنفيذ 25%.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه تطوير وتجهيز المركز التكنولوجي بمدينة مطوبس، بإشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، ضمن المراكز التكنولوجية الـ13، والتي تم الانتهاء منها وتشغيلها بمدن ومراكز المحافظة، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي، كما تفقدا المكتب الذي تم تخصيصه للمحافظ لمتابعة مبادرة حياة كريمة بمطوبس.