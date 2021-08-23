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صحة غزة تخصص جوائز مالية للحاصلين على لقاح كورونا

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صحة غزة تخصص جوائز مالية للحاصلين على لقاح كورونا صحة غزة تخصص جوائز مالية للحاصلين على لقاح كورونا

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قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن وزارة الصحة بالقطاع خصصت، جوائر مالية لكل من يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في القطاع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده القدرة، في قطاع غزة اليوم، وقال القدوة إن الجائزة مخصصة لكل من تلقى اللقاح في المراكز الخمسة المخصصة للتطعيم في القطاع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع أن تلك المبادرة تأتي «حرصا من وزارة الصحة على سلامة الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة». ولفت إلى أن المكافأة عبارة عن 200 دولار، سيتم منحها وفقا لحملة سحب يومية لـ 10 أشخاص تزيد أعمارهم عن 55 عاما، توجهوا لتلقي اللقاح. كما سيتم في نهاية الحملة التي ستبدأ بعد غد الأربعاء الموافق 25 أغسطس، وتستمر لمدة شهر السحب على 3 جوائز كبرى بقيمة 10 آلاف شيكل (أي ما يعادل 3 آلاف دولار).

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن جملة إجراءات جديدة لدفع المواطنين لتلقي اللقاح، بما فيها، إلزام جميع العاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية بتلقي اللقاح، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الحرف والأعمال التي لها علاقة مباشرة مع الجمهور كشرط لاستمرار أعمالهم.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة،، دخول متحور «دلتا» من إلى القطاع.

المصرى اليوم

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