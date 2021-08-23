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البابا تواضروس يصلي القداس الأول في ملتقى لوجوس

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البابا تواضروس يصلي القداس الأول في ملتقى لوجوس البابا تواضروس يصلي القداس الأول في ملتقى لوجوس

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صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، القداس الإلهي مع الشباب والشابات المشاركين في ملتقى لوجوس الأول، في كنيسة التجلي بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون.

وافتُتِح الملتقى، الذي يشارك فيه ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري، مساء أمس في مركز لوجوس بحضور قداسة البابا وعدد من أحبار الكنيسة، ويستمر حتى ختامه يوم الاثنين المقبل بهدف «التمتع بالجذور» كما يخبر عنوانه، وهو الملتقى الأول من نوعه لشباب الكنيسة من داخل حيث أقيم سابقًا أسبوعان مماثلان لشباب من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المهجر تحت شعار «العودة للجذور» لربطهم بالجذور في كنيستهم وبلدهم الأم.

المصرى اليوم

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