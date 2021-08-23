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إصابة شخص في مشاجرة بسبب خلافات مالية في الخانكة

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إصابة شخص في مشاجرة بسبب خلافات مالية في الخانكة إصابة شخص في مشاجرة بسبب خلافات مالية في الخانكة

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أصيب سائق «توك توك» برش خرطوش في مشاجرة بالخانكة نشبت بينه وأخر بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة، وتم نقل المصاب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين «ر ر م»، 28 سنة، سائق توك توك، سبق اتهامه في 9 قضايا «مخدرات وسلاح وسرقة وسائل نقل»، مصاب برش خرطوش بالظهر، وطرف ثان «أ ح غ»، 28 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 2 قضية، و«ك أ أ» سائق وذلك لوجود خلاف مالى بين الأول والثاني.

وتجدد الخلاف بالشارع محل سكنهم وتطورت لمشادة كلامية ومشاجرة تدخل خلالها الثالث لمؤازرة الثانى وتعدى كل من الطرفين على الأخر بالضرب وأطلق الثانى عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته، محدثا إصابة الأول وفر هاربا، وتم ضبط طرفى المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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