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كشفت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن تعدي شاب على رجل مُسن أمام أحد المحال بالإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متضمنًا تعدي شاب على رجل مُسن أمام أحد المحال ملك المعتدي عليه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وادعاء الرجل المُسن المعتدى عليه اعتداء الشاب عليه لرفضه دفع إتاوة له، بالفحص تبين قيام عاطل، 27 سنة، بحوزته سلاح أبيض، بالتعدي على صاحب مطعم، 75 سنة، بالضرب لمحاولة الأخير استدراج نجل شقيقة العاطل، 7 سنوات، لمدخل أحد العقارات للتعدي عليه».

وأضافت، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرفين، وجار العرض على النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية.