محمد صبحي يسجل 10 أغاني لمسرحيته «نجوم الظهر» (صور)

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انتهي النجم محمد صبحي من تسجيل 10 أغاني باستديو التكامل من مسرحيته «نجوم الظهر»، شارك في غنائها كل نجوم العرض المسرحي الذي تقرر افتتاحه في شهر سبتمبر المقبل على مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل، والأغاني، كتبها الشاعر عبدالله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ومهندس الصوت محمد جوده، وتم تسجيل الأغاني باستديو التكامل .

«نجوم الظهر» يشارك فيها 30 ممثلا وممثله يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي، ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي، والمسرحية بطولة وإخرج وكتابة النجم محمد صبحي، بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوي، وتصميم أزياء مريام عدلي، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته «استديو الممثل» هم: سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبوهيبة .

وقدم محمد صبحي مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي: «خيبتنا» و«غزل البنات» و «النحلة والدبور»، حيث تناول خلالهما قضايا مطروحة على الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية «النحلة والدبور» آخر مسرحياته.