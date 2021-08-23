الأردن يسجل 15 وفاة و976 إصابة بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الاثنين، عن تسجيل 15 وفاة و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10308 وفيات و790450 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 2.83 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة الأردنية.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12357 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 66 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 68 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 632 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 926 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 767785 حالة.

كما أشار إلى إجراء 34484 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9031711 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد المسجلين في منصة اللقاح ضد فيروس كورونا وصل إلى 3871956، وعدد متلقي الجرعة الأولى 3372285، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 2763675.