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بث مباشر .. مباراة وست هام اليوم مباشرة .. ماتش ليستر اليوم

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بث مباشر .. مباراة وست هام اليوم مباشرة .. ماتش ليستر اليوم بث مباشر .. مباراة وست هام اليوم مباشرة .. ماتش ليستر اليوم

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يواجه فريق ليستر سيتى الإنجليزى غريمه وست هام يونايتد في المواجهة المقرر إقامتها في بث مباشر في التاسعة مساء اليوم الاثنين على استاد لندن الأولمبي في ختام منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022.

وتغلب ليستر سيتي على منافسه وولفرهامبتون بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى حيث سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم جيمي فاردى فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

كما حقق وست هام فوزا كبيرا على نيوكاسل يونايتد برباعية دون مقابل، على ملعب سانت جيمس بارك.

مباراة وست هام يونايتد و نيوكاسل يونايتد في الدورى الإنجليزى - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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