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غصب داخل الأهلي بسبب أمير توفيق

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غصب داخل الأهلي بسبب أمير توفيق غصب داخل الأهلي بسبب أمير توفيق

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سادت حالة من الغضب داخل النادي الأهلي بسبب فشل أمير توفيق مدير التعاقدات، في تسويق لاعبي الفريق الأول خاصة الأجانب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان مجلس إدارة المارد الأحمر يستهدف إيجاد عروض مميزة ماديًا لرحيل عدة أسماء خلال الصيف سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وذلك في إطار خطة زيادة الموارد المالية والاستفادة من أماكنهم في القوائم المحلية والإفريقية.

وفشل أمير توفيق في إقناع مجلس إدارة الأهلي ولجنة التخطيط بقيادة محسن صالح في رؤيته التسويقية للقوام الحالي في ظل اعتماد المدير الفني بيتسو موسيماني على عدد محدد من الأساسين.

وعلمت «المصري اليوم» أن مجلس إدارة الأهلي قرر رحيل توفيق بعد انتهاء مباريات الموسم الحالي خاصة مع اقتراب ياسين منصور من رئاسة لجنة الكرة.

المصرى اليوم

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