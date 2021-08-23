«الكهرباء» توقع عقد تمويل لبعض المشروعات مع يعض البنوك بـ 4 مليارات جنيه

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وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد تمويل مشترك بمبلغ يصل إلى نحو 4 مليارات جنيه مع البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك الكويت الوطني.

وحسب بيان اليوم- الإثنين- يهدف العقد للمساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لبعض مشروعات المقترض المتمثلة في تنفيذ محطات المحولات وإجراء توسعات لبعض محطات المحولات القائمة وكذا شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وقع البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولى ومسوق التمويل والبنك التجاري الدولي بصفته المرتب الرئيسي الأول ومسوق التمويل وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأول ومسوق التمويل وبنك الكويت الوطني بصفته المرتب.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة والذى شهد التوقيع، إن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بتدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.

وتابع: تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1،5 ضعف ماكانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأشار إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى حيث أن مصر تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان ،.

وأضاف أنه يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية كما تتم دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الأفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا.

كما أكد الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.