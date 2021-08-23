أخبار عاجلة

"عسيري": المناعة بعد الإصابة بكورونا غالباً لا تقي من المتحورات -
"التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. انخفاض درجات الحرارة شمالاً وتصل 45 درجة جنوبًا -
عاجل .. استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء -
شرطة جازان: ضبط 29 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي -
طقس حار في شمال سيناء -
تدريب تحويلي للخريجين علي الحرف اليدوية بشمال سيناء -
وضع إشارة الحجز التنفيذي على أسهم الكردي بقيمة 326 مليون -
الحر مستمر تفاصيل الخريطة الجوية حتى الأربعاء القادم ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة مائية ورياح -
تقارير: هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدرس يبني مجسما لسفينة تيتانيك باستخدام 25 ألف مكعب ليجو

Print
مدرس يبني مجسما لسفينة تيتانيك باستخدام 25 ألف مكعب ليجو مدرس يبني مجسما لسفينة تيتانيك باستخدام 25 ألف مكعب ليجو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم مدرس سويسرى، عملا فنيا مذهلا حيث نجح في بناء نسخة طبق الأصل من سفينة تيتانيك الشهيرة، مكونة من 25 ألف مكعب ليجو.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» إن المدرس السويسري صاحب هذا العمل يدعى نيكلاوس ماير، ويبلغ من العمر 31 عاما، وقد تفنن في تقديم أدق التفاصيل في السفينة حتى الجبل الجليدي الذي أغرق السفينة بعد أن اصطدمت به.

ويعيش ماير في مدينة لوسيرن بسويسرا، وتكلف بناء مجسم السفينة 3 ألاف فرنك سويسري أي ما يعادل 2400 جنيه إسترليني لشراء مكعبات الليجو، واستغرق العمل ثمانية أسابيع لبناء صورة طبق الأصل من السفينة.

وكشف نيكلاوس ماير، إنه لم يطلع على أي إرشادات لطرق بناء الليجو، كما أنه حاول البحث على أي تفاصيل فلم يجد منها على الإنترنت، فاعتمد على حدسه في تقدير القياسات في مكعبات الليجو.

ويبلغ طول نسخة السفينة تيتانيك المصنوعة من الليجو أكثر من 6 أقدام وتزن حوالي 45 رطلاً، فيما كلن الوزن الحقيقي كان طول سفينة تيتانيك الحقيقي 883 قدمًا ووزنها حوالي 52 ألف طن.

يذكر أن سفينة تيتانيك كانت قد غرقت بعد اصطدامها بجبل جليدي أثناء سفرها في رحلتها الأولى من مدينة ساوثهامبتون إلى نيويورك في أبريل 1912.

وكانت تيتانيك تعتبر عند إطلاقها أكبر سفينة في العال، وحملت على متنها أغنياء العالم، ومئات الأشخاص من بريطانيا وأيرلندا وأماكن أخرى ممن كانوا يبحثون عن حياة جديدة في الولايات المتحدة، وأسفر غرقها عن مقتل أكثر من 1500 شخص.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حالة الطقس اليوم وغدًا .. انخفاض درجات الحرارة شمالاً وتصل 45 درجة جنوبًا

حالة الطقس اليوم وغدًا .. انخفاض درجات الحرارة شمالاً وتصل 45 درجة جنوبًا

عاجل .. استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

عاجل .. استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

طقس حار في شمال سيناء

طقس حار في شمال سيناء

تدريب تحويلي للخريجين علي الحرف اليدوية بشمال سيناء

تدريب تحويلي للخريجين علي الحرف اليدوية بشمال سيناء