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مصرع وإصابة ٣ أشخاص في تصادم توك توك بميكروباص بشبرا الخيمه

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مصرع وإصابة ٣ أشخاص في تصادم توك توك بميكروباص بشبرا الخيمه مصرع وإصابة ٣ أشخاص في تصادم توك توك بميكروباص بشبرا الخيمه

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لقى سائق توك توك مصرعه وأصيب شخصين آخرين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك، أسفل كوبرى عرابى دائرة قسم أول شبرا الخيمة وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والمصابان لمستشفى النيل بشبرا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مامور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك أسفل كوبرى عرابى اتجاه المؤسسة دائرة القسم وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك قيادة «ع أ م»، 35 سنة، سائق وتوفى إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وبين سيارة مبكروباص قيادة «ع ح أ»، 43 سنة، أثناء سير السيارة فوجئ بالتوك توك قادم بالاتجاه العكسى ولم يتمكن من مفاداته واصطدم به.


كما أسفر الحادث عن إصابة شخصان من مستقلى السيارة الميكروباص بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة والمصابان للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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