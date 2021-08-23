تحذير طبى صادم لـ«نادال» بسبب إصابة خطيرة

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أكد الجراح جلبرت فيرسير، المختص بجراحة العظام، والمتخصص فى الإصابة التى يعانى منها الإسبانى رافائيل نادال، أن إجراء الأخير لعملية جراحية سينهى مسيرته.

وكان نادال قد أعلن الجمعة الماضى، أنه سيغيب عن بقية البطولات فى الموسم الحالى، بسبب مضاعفات إصاباته التى عانى منها مطولاً (متلازمة مولر فايس).

وقال جلبرت فيرسير فى تصريحات صحفية: «هذا المرض خلقى، ويصيب الأشخاص الذين لديهم نوع من المشاكل فى القدم، ويأتى إما على شكل قوس أو مستويات، مما يزيد من الضغط على العظم، وهذا ما يعانى منه نادال». وتابع: «ينتهى هذا العظم بالموت لأنه يفقد الأوعية الدموية، ولا ينتشر الدم من خلاله ويصبح نخرًا، وهذا الشىء لا يتطور سريعًا، ولكن مع مرور الوقت وتدهور العظام، يكون الألم قويا للغاية».

وأضاف: «من الممكن التدخل الجراحى فى هذه الحالة، لكن هذا القرار يتخذ فقط فى الحالات التى يكون فيها المريض بالكاد يستطيع المشى ويعانى من آلام شديدة».

وأوضح: «رافا لم يصل إلى هذا الحد حتى الآن لحسن الحظ، لكن إذا قرر الخضوع لعملية جراحية، فإن تكيف القدم سيصبح خطراً، وسيكون من المستحيل عليه الركض، وسيكون قادرًا على المشى فقط».

وأتم: «الخيارات الأخرى على المستوى الجراحى هى استئصال جزء من العظم أو زرع نسيج عظمى من الحوض، لكن هده الخيارات تتعارض تمامًا مع ممارسة الرياضة».

على جانب آخر، قلب الألمانى ألكسندر زفيريف، المصنف الخامس عالميا بين لاعبى التنس المحترفين، الطاولة بشكل مفاجئ على اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف الثالث عالميا) فى نصف نهائى بطولة سينسيناتى لتنس الأساتذة ذات الـ1000، ليتأهل على حسابه للمباراة النهائية لمواجهة الروسى أندرى روبليف.

وفى مباراة نصف النهائى، بدأ بطل أوليمبياد طوكيو 2020 يشعر بالسوء فى المجموعة الثالثة، لكنه أعاد الأمور إلى نصابها وقلب تأخره حتى تم اللجوء لشوط كسر التعادل ليحسم فوزه على المرشح الثانى للقب بنتيجة 6-4 و3-6 و7-6 (7-4).

وكان الانتصار على تسيتسيباس هو العاشر تواليا لزفيريف، المرشح الثالث للقب الذى تأهل بذلك لنهائى البطولة الأمريكية لمواجهة روبليف، الذى حقق بدوره المفاجأة فى مباراة نصف النهائى الأخرى وأطاح بمواطنه دانييل ميدفيديف، المرشح الأول للقب.

وستكون هذه هى المواجهة الخامسة بين زفيريف وروبليف، المصنف السابع عالميا والمرشح الرابع للقب الذى لم يتمكن فى الفوز على اللاعب الألمانى صاحب الـ24 عاما فى أى من المواجهات الأربع السابقة.