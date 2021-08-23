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محافظ القاهرة يعقد اجتماع لمتابعة إجراءات تراخيص البناء

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محافظ القاهرة يعقد اجتماع لمتابعة إجراءات تراخيص البناء محافظ القاهرة يعقد اجتماع لمتابعة إجراءات تراخيص البناء

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عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماعًا لمراجعة ما تم تنفيذه من إجراءات لتطبيق تراخيص البناء الجديدة وما تم من أعمال في لجان فحص الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص وكذلك أعمال فحص ومراجعة الرخص المسموح لها باستئناف الأعمال وتوفيق أوضاع هذه الطلبات لعرضها على اللجان المختصة لإبداء الرأي الفنى طبقًا لاجراءات ضبط منظومة العمران والتراخيص بمحافظة القاهرة.

ويأتى هذا الإجتماع في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن إستئناف أعمال البناء والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص .

وخلال الاجتماع استعرض نواب المحافظ بحضور ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرى مديرية الإسكان والتخطيط العمرانى كافة المشاكل التي واجهت الأحياء خلال الفترة السابقة خلال فحص طلبات التراخيص المقدمة والحلول المقترحة للتغلب عليها .

المصرى اليوم

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