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فشل انضمام «فلاهوفيتش» إلى أتلتيكو مدريد

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فشل انضمام «فلاهوفيتش» إلى أتلتيكو مدريد فشل انضمام «فلاهوفيتش» إلى أتلتيكو مدريد

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فشلت مفاوضات نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى مع فيورنتينا الإيطالى، لضم الهداف الصربى الشاب دوسان فلاهوفيتش، مهجم الفيولا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، أن مفاوضات أتلتيكو مدريد مع فيورنتينا لضم فلاهوفيتش باءت بالفشل، بسبب الاختلاف حول الأمور المالية الخاصة بالصفقة، مضيفة أن اللاعب سيبقى اللاعب مع الفيولا ولكن لا يوجد اتفاق على تجديد العقد الذى ينتهى 2023.

وكان أتلتيكو مدريد حامل لقب الدورى الإسبانى، يسعى لتدعيم خط هجوم الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من خلال محاولته الحصول على خدمات الهداف الصربى الشاب دوسان فلاهوفيتش نجم فريق فيورنتينا الإيطالى، الذى يجذب إليه الأنظار بشدة بعد تألقه الكبير فى الموسم الماضى مع الفيولا.

يُذكر أن المهاجم الصربى خاض مع فيورنتينا 84 مباراة فى جميع المسابقات، أحرز خلالها 29 هدفا وصنع 4 أهداف.

المصرى اليوم

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