«كومان»: المنافسون كانوا أكثر خوفًا من برشلونة فى وجود «ميسى»

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أبدى الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى برشلونة، رضاه عن تعادل فريقه مع أتلتيك بلباو، بهدف لكل فريق، فى الدورى الإسبانى، حيث قال فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد كانت مباراة رائعة، وأعتقد أننا عشنا لحظات معقدة فى بدايتها، وضغطوا علينا بشكل جيد، وافتقرنا إلى الهدوء فى أول المواجهة»، مضيفًا: «كان يتوجب علينا الرد، خاصة بعد استقبال الهدف، وأعتقد أن التعادل عادل، وكانت لدينا فرص للتسجيل والفوز، وأتلتيك بلباو ظهر بمستوى جيد جدا، وهذا الملعب (ملعب بلباو) صعب جدا، ولا يمكننى أن أكون غير سعيد بالنتيجة».

وأردف: «دى يونج، كان مهما للغاية، حيث كان دوره كسر الخطوط، وقام بتمريرة رائعة لممفيس ديباى، ولديه سرعة كبيرة مع الكرة ولعب مباراة رائعة».

وعن المدافع إيريك جارسيا، علق كومان قائلا: «إنه محترف رائع، رغم وفاة جده لعب مباراة رائعة، ونحن معه ونتمنى له التوفيق». وأكمل: «شجاعة المنافسين بغياب ميسى؟ نعم هذا صحيح، ولا أحب أن أتحدث دائما عن ذلك، لكننا نتحدث عن أفضل لاعب فى العالم (ميسى)، والخصم يكون أكثر خوفا بوجوده، وبالنسبة لنا بوجوده إذا مررنا له الكرة فهو عادة لا يخسرها، لكنه الآن ليس موجودا بيننا، لكن ذلك لا يمكن تغييره».

وفى ذات السياق، كشف نادى برشلونة عن التشخيص النهائى لإصابة الإسبانى جيرارد بيكيه، مدافع الفريق، والتى تعرض لها خلال مواجهة أتلتيك بلباو، حيث قال النادى، خلال بيان رسمى: «أكدت الفحوصات الطبية التى أجريت، على جيرارد بيكيه أنه مصاب بتشنج عضلى فى ربلة الساق اليسرى، ومدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة».

وفى سياق آخر، طلب رونالد كومان، من مسؤولى البارسا، التعاقد مع الهولندى لوك دى يونج، مهاجم فريق إشبيلية، خلال فترة الانتفالات الصيفية الجارية.

رونالد كومان - صورة أرشيفية

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن رونالد كومان، طلب من إدارة برشلونة التعاقد دى يونج، حيث يرى أنه سيمثل إضافة قوية إلى كتيبة برشلونة الموسم المقبل نظرًا لامتلاكه إمكانيات مختلفة عن باقى عناصر خط الهجوم المتاحين فى الوقت الحالى.

وأضافت الصحيفة أن فرص لوك دى يونج فى المشاركة مع نادى إشبيلية الموسم الجديد صعبة بعد التعاقد مع رافا مير، ما قد يسهل الصفقة على برشلونة فى حال الدخول بشكل رسمى، موضحة أن المهاجم الهولندى لوك دى يونج لم يصل لكونه هدفا رئيسيا على طاولة نادى برشلونة حتى الآن، حيث يفضل النادى الكتالونى الانتظار على أمل ظهور فرصة أخرى قبل غلق الميركاتو. وكان المدير الفنى الهولندى، أعلن فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة سوسيداد رغبته فى تعزيز خط هجومه بلاعب إضافى قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية.