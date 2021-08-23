«سان جيرمان» يُجهز شروطًا باهظة للموافقة على بيع «مبابى»

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يُجهز نادى باريس سان جيرمان الفرنسى شروطًا باهظة للموافقة على انتقال الفرنسى كيليان مبابى، جناح الفريق إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهى عقد مبابى مع باريس فى الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسى كل عروض النادى الفرنسى للتجديد.

وذكرت شبكة «ديفينسا سنترال» الإسبانية، أن ريال مدريد لا يزال يأمل أن يفتح باريس باب المفاوضات على رحيل مبابى قبل نهاية الميركاتو يوم 31 أغسطس الجارى.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن باريس سان جيرمان يجهز شروطًا باهظة للموافقة على رحيل مبابى هذا الصيف، موضحة أن النادى الباريسى سيطلب 150 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعبين من ريال مدريد، على أن يكون أحدهما فيرلاند ميندى أو كاسيميرو.

وأضافت «ديفينسا سنترال» أن ريال مدريد فى الوقت الحالى لن يوافق على رحيل ميندى أو كاسيميرو، نظرًا لحاجة الفريق لخدماتهما الفنية.