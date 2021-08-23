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محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية بالأسمرات

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محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية بالأسمرات محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية بالأسمرات

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تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة القافلة الطبية ومبادرة التوعية التي تتم بالتنسيق مع كلية طب القوات المسلحة لأبناء الأسمرات بمركز طبي ٤ بحي الأسمرات .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن القافلة الطبية تشمل إجراء الفحوصات والكشوفات الطبية بالمجان في عدد كبير من التخصصات مثل الأطفال والباطنة والنساء وأمراض القلب والعظام والجلدية تحت إشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى التوعية والكشف الذاتي على سرطان الثدي والتوعية بأخطار الإدمان وتوعية الأسرة بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.

المصرى اليوم

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