"الموارد البشرية" بمكة وجمعية "بادر" توقعان مذكرة تفاهم

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لتقديم الخدمات والأجهزة المساندة

وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، والمدير التنفيذي لجمعية "بادر" للأجهزة الطبية، د. مسفر حسين المالكي، مذكرة تفاهم.

وتهدف المذكرة، لتعزيز العلاقة بين فرع الوزارة والجمعية؛ للمساهمة من خلال التركيز على دعم وإنجاح المبادرات وتقديم الخدمات والأجهزة المساندة.

كما تهدف الاتفاقية، إلى رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات وتوفير خدمات مساندة لمراكز التأهيل الشامل بالمنطقة، وكذلك دعم مشروع برنامج الرعاية المنزلية وتأمين الأجهزة والمعدات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة بعد دمجهم مع أسرهم.