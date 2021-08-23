بمشاركة هلا رشدى وطارق العربى.. الشباب ينافسون جيل الوسط فى «القلعة للموسيقى والغناء»

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منافسات طربية يشهدها محكى القلعة خلال فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى والغناء، التى تتواصل يوميا داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة، بمشاركة نجوم الغناء والموسيقى من الشباب وجيل الوسط، ليستمتع الجمهور بليالى المهرجان خلال الصيف والتى تستمر حتى نهاية أغسطس الجارى.

وقدم المغنى وعازف العود حازم شاهين وفرقته حفلا أمس -الإثنين- على مسرح المحكى وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أشهر أعمال التراث بالإضافة إلى باقة من مؤلفاته الخاصة.

مهرجان الموسيقى والغناء داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة

كما تغنت المطربة الشابة كارمن سليمان بمجموعة من أشهر أعمالها منها «كلام كلام، حبيبى مش حبيبى، صابرة، فرح ليلى، لما تشوفك عينى، مش هتكلم، ميستهلوش، عيش على أعصابك، بنحب الحياة، فيها الحياة، ربنا يخليك لقلبى وسطور حكايتى»، بالإضافة إلى باقة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل.

وأحيت المطربة الشابة هلا رشدى حفلا أمس الأول على مسرح المحكى يتضمن مختارات من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها «بقى عايز تنسانى، فى يوم وليلة، مضناك، إنت عمرى، تملى فى قلبى زى الهوا»، وبعدها قدم المغنى والملحن الشهير طارق العربى طرقان بمشاركة أبنائه محمد، ديما وتالا مجموعة من الأعمال الغنائية لتترات وأغانى أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة التى شكلت وجدان الأجيال خلال العقود الثلاثة الماضية منها «داى الشجاع، سيمبا، مدينة النخيل، سلاحف النينجا، كوكب تاريخ، صقور الأرض، باتمان، انت الأمان، ريمى، أمى كم أهواها، بابار، فلة والأقزام السبعة، مغامرات حنين، سابق ولاحق، كابتن ماجد، ماوكلى، دراغون بول، عهد الأصدقاء».

هلا رشدى

وخلق حالة تفاعلية فريدة مع الحضور الذى طلب إعادة العديد من الأعمال أكثر من مرة، مرددين كلماتها وظهر جليا رسوخها فى الوجدان بعد أن شكلت جزءا من شخصية أبناء أجيال العقود الثلاثة الماضية.

كما تألق جيل الوسط من نجوم الغناء فى أمسية من الطرب الخالص حملت مذاق زمن الفن الجميل،وأطربت النجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت حميدة الجمهور بمجموعة من أعمالها الخاصة التى تجاوب معها الجميع بالتصفيق والهتاف كان منها «شدونى عينيك، جاى ف إيه، مسافات، الصلح خير، سلامات» إلى جانب عدد من أيقونات الموسيقى العربية منها «أكدب عليك، البوسطجية، أهواك وادعوا لمصر».

مهرجان الموسيقى والغناء داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة

وتغنى عراف الأغنية المصرية النجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد عبدالستار بباقة مختارة من أعماله الشهيرة التى تعد من علامات الفن الجاد فى مصر والوطن العربى كان منها «زيزينيا، ليالى الحلمية، آه وآه، يا حبيبى، تتساوا، جت م الغريب، أهيم شوقا، صدقى، الأولة، عراف ولا كنت يوم بنكسر».