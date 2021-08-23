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رانيا يوسف ونرمين الفقى فى لوكيشن «شارع 9»

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رانيا يوسف ونرمين الفقى فى لوكيشن «شارع 9» رانيا يوسف ونرمين الفقى فى لوكيشن «شارع 9»

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احتفلت أسرة مسلسل «شارع 9» باستئناف تصويره، بعد فترة من التوقف، وشارك فى الاحتفال بعض أبطال المسلسل وهم: رانيا يوسف ونرمين الفقى وسميرة صدقى وعهدى صادق وفريق العمل المشارك فى خارج لوكيشن تصوير أحد مكاتب المحاماة.

وقال المنتج محروس المصرى إنه استأنف تصوير المسلسل، وذلك بعد الاستحواذ على حقوق إنتاجه من المنتج إبراهيم إسحاق، وتابع أن العمل به يسير على قدم وساق للانتهاء من تصوير المسلسل ومونتاجه ليتم عرضه فى أقرب وقت.

رانيا يوسف - صورة أرشيفية

وأوضح «المصرى» أن فريق العمل حدث به بعض التغييرات سواء أمام الكاميرا أو خلفها نتيجة لانشغال البعض بأعمال أخرى، أو لرؤية الشركة الجديدة مع فريق الإخراج فى اختيار عناصر أفضل للتسكين فى الأدوار المهمة داخل أحداث المسلسل.

مسلسل «شارع 9» بطولة رانيا يوسف، محمود عبدالمغنى، نضال الشافعى، نرمين الفقى، أحمد سلامة، سميرة صدقى، شريف باهر، صبا الرافعى، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبدالخالق.

المصرى اليوم

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