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«CREW UNKNOWN» أول مسلسل قصير لعشاق الألعاب الإلكترونية

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«CREW UNKNOWN» أول مسلسل قصير لعشاق الألعاب الإلكترونية «CREW UNKNOWN» أول مسلسل قصير لعشاق الألعاب الإلكترونية

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أطلقت «ببجى موبايل» أول مسلسل رقمى قصير لعشاق الألعاب الإلكترونية فى الشرق الأوسط بعنوان «CREW UNKNOWN» الذى تم تصويره فى المنطقة ويتبع مسيرة فريق التطوير المسؤول عن تطوير لعبة ببجى موبايل وجعلها أشهر لعبة جوال فى العالم، ويجرى بثه داخل اللعبة، وعبر قناة اللعبة على موقع «يوتيوب».

محمد هنيدى

المسلسل مكون من 5 أجزاء، وتم تصوير بالكامل فى وأخرجه معتز التونى، وشهد المسلسل ظهورا خاصا للنجم محمد هنيدى، بالإضافة إلى أبرز الممثلين الكوميديين من مصر والمملكة العربية ، منهم محمد ثروت، ميرنا جميل، وأوتاكا أبطال مسلسل «اللعبة».

المسلسل القصير هو أول مسلسل رقمى يتم إنشاؤه لمحبى الألعاب الإلكترونية فى الشرق الأوسط، وقد تم تصويره كجزء من أنشطة اللعبة الإلكترونية الشهيرة.

المصرى اليوم

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