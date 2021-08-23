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تعافت الفنانة بشرى من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أعلن زوجها رجل الأعمال سالم هيكل، إصابتها في الأسابيع القليلة الماضية، لتطل من جديد على جمهورها ومحبيها، وتبدأ تصوير أعمالها الفنية الجديدة.

وأعلن الفنان محمود الليثي خبر تعافيها، بنشر فيديو لها، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وظهرت بشرى في الفيديو وهي بصحة جيدة، وتستعد لتصوير أحد أعمالها.

الفنانة بشرى تعيش تلك الفترة حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في فيلم معالي ماما، والمقرر الانتهاء من تصويره قريبًا، بطولة، محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاوري وعلاء مرسى ومحمد على رزق وحسام داغر وشريف باهر ودعاء رجب، والشباب نور إيهاب وسولى، وياسين ابن الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وضيف الشرف إسماعيل شرف.