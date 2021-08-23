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لا توجد شبهه جنائية.. السيطرة على حريق فى شقة بالخصوص

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لا توجد شبهه جنائية.. السيطرة على حريق فى شقة بالخصوص لا توجد شبهه جنائية.. السيطرة على حريق فى شقة بالخصوص

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في شقة بعقار بمنطقة النورة دائرة قسم شرطة الخصوص دون خسائر بالأرواح أو إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الحماية المدنية بورود بلاغ من قسم شرطة الخصوص، يفيد نشوب حريق بشقة بعقار بمنطقة النورة دائرة القسم.


تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتمكن رجال الجماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو إصابات وبالفحص تبين أن الحريق نشب بشقة بالطابق السابع بالعقار، والشقة مستأجرة لـ «ط إ ط»، 58 سنة وأتت النيران على محتويات الشقة. ورجحت المعاينة الأولية بالشقة أن الحريق شب نتيجة حدوث ماس كهربائى ولا توجد أية شبهة جنائية.

المصرى اليوم

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