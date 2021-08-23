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بيع صقرين بنحو 38 ألف دولار في مزاد دولي بالرياض

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بيع صقرين بنحو 38 ألف دولار في مزاد دولي بالرياض بيع صقرين بنحو 38 ألف دولار في مزاد دولي بالرياض

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شهدت الليلة التاسعة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور شمال الرياض بيع صقرين بمبلغ 141 ألف ريال، ما يساوي نحو 37.6 ألف دولار أمريكي.

وأقيمت الأحد الليلة التاسعة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض حتى الخامس من سبتمبر المقبل، بمشاركة أفضل مزارع إنتاج الصقور من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت البداية، حسبما نقلته وكالة «واس» ، مع «قرموشة جير» من مزرعة «نورث وودز وبلد» الأمريكية، وتم البيع بمبلغ 25 ألف ريال، أو 6.6 ألف دولار أمريكي، فيما اشتعلت المنافسة على الصقر الثاني «جير بيور» من مزرعة «جيم ويلسون فالكونز» الكندية، حيث بدأت المزايدة بـ70 ألف ريال، قبل أن يتم البيع بمبلغ 116 ألف ريال، أو نحو 31 ألف دولار.

وكانت المزرعة الكندية خطفت الأضواء أمس، من خلال بيع أغلى صقر في المزاد حتى الآن بمبلغ 350 ألف ريال، أو 93 ألف دولار، وهو جير بيور «سوبر وايت» عرضه 18.5 إنش راهي، وطوله كذلك 18.5 إنش، ووزنه 1600 غرام.

ويجمع المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي لأول مرة نخبة من أفضل المزارع في العالم من 14 دولة، ويحتوي المزاد على معارض مصاحبة لكل المزارع المشاركة، كما يضم العديد من الأجنحة الخاصة بمنتجات الصقور وأغذيتها وأدويتها.

المصرى اليوم

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