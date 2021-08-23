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محافظ أسوان يترأس اللجنة العليا للسياحة

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محافظ أسوان يترأس اللجنة العليا للسياحة محافظ أسوان يترأس اللجنة العليا للسياحة

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عقد اللواء اشرف عطية محافظ أسوان ،الإجتماع الرابع على التوالي للجنة العليا للسياحة برئاسة محافظ أسوان وبحضور اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية، بجانب مديرى ومسئولى الكيانات السياحية والمتخصصين والخبراء بمجالى السياحة والآثار، بالإضافة إلى مديرى شرطة السياحة والمسطحات .

وخلال الإجتماع قرر اللواء أشرف عطية إدخال رحلة عربات الحنطور ضمن برنامج الأفواج السياحية داخل المحافظة وذلك بعد إقتصار هذه الرحلات على السائقين الملتزمين والعربات المميزة لهذا الغرض حيث سيتم تنظيم حملات ميدانية دورية لمدة شهر من أجل مواجهة أي مخالفات أو سلبيات أو وقوف في الممنوع للحنطور وهو الذي سيواجه بمصادرة العربة لمدة شهر لترسيخ روح الإنضباط وضمان أفضل معاملة للسائح والزائر لأسوان، مكلفاً بتشكيل لجنة لتنسيق آلية محددة لتراكى اللنشات النيلية والفلوكة لتأمين وتسهيل حركة دخول وخروج السائحين على المراسى، وهو الذي يتوازى مع الجهود المبذولة حالياً لمنع أي إشغالات داخل السوق السياحي لإدراجه أيضاً ضمن برامج الشركات السياحية. وأكد أشرف عطية على حرص المحافظة لتأمين وتسهيل حركة الأفواج السياحية من خلال رفع كفاءة طريق أسوان / السبوع وعمدا / توماس وعافية لزيارة معابد أثار النوبة، وأيضاً الطريق المؤدى إلى أثار جبل السلسلة وهو الذي يتواكب مع قيام وزارة النقل برفع كفاءة طريق إدفو / مرسي علم، علاوة على إزدواج طريق أسوان / توشكى كمرحلة أولى بطول 215 كم وبتكلفة 1.7 مليار جنيه، ثم إستكماله إلى مدينة أبوسمبل السياحية، مشدداً على التنسيق مع الجهات المختصة لرفع كفاءة مرسي معبدكلابشة وتطوير مسجد الطابية الأثرى .

المصرى اليوم

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