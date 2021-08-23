تتواصل فعاليات دورته الـ11.. «مسرح بلا إنتاج» يكرم إبراهيم عسيرى ومحمد الطايع

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كرم مهرجان «مسرح بلا إنتاج» الدولى برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، الفنان السعودى إبراهيم عسيرى أحد أهم رموز الفن المسرحى بالخليج والمسرح السعودى، ضمن فعاليات حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة للمهرجان، الذى أقيم بقصر ثقافة الأنفوشى أمس الأول، الفنان إبراهيم قاسم أحمد عسيرى - أو كما يلقبه رواد المسرح بسندباد المسرح السعودى - يعتبر أحد أهم وأبرز سفراء المسرح السعودى، ليس لكونه مديرا ً لمكتب الهيئة الدولية للمسرح السعودى فحسب، أو لكونه المنسق العام للدول العربية.

ولكن باعتباره أحد أبرز الشخصيات المسرحية المؤثرة فى المهرجانات العربية، نظرا للعلاقات الوطيدة التى تربطه بأغلب المسرحيين حول العالم، وشارك العسيرى فى تقديم عروض مسرحية فى ما يزيد على 40 مدينة حول العالم، إلى جانب كونه المنسق العام لمهرجان الفجيرة الدولى للفنون، ومدير مهرجان أبها المسرحى لـ4 دورات، ومدير فرقة مسرح الطائف سابقاً، كما تم تكريمه فى المغرب وتونس والإمارات والكويت والسعودية وقطر والأردن وسلطنة عمان، ومثل المملكة العربية السعودية فى عدد من المهرجانات المسرحية الدولية والعربية، مثل مهرجان القاهرة الدولى للمسرح، ومهرجان قرطاج الدولى، ومهرجان دبى للمسرح، وغيرها من المهرجانات الدولية، إلى جانب مشاركته فى عضوية لجان التحكيم فى عدد من المهرجانات المسرحية العربية.

المكرمون خلال الدورة الـ١١ لمهرجان «مسرح بلا إنتاج»

كما شهد حفل الافتتاح تكريم المخرج محمد الطايع وهو مخرج وممثل ومدرب تمثيل، بدأ حياته الفنية كممثل فى المسرح المدرسى ثم الجامعى ثم مسرح الدولة، واتجه للإخراج عام ١٩٩٩م، حيث قدم عدداً من العروض المسرحية من إخراجه بمسرح الثقافة الجماهيرية والمسرح المستقل، وفى عام ٢٠٠١ أسس جماعة تمرد للفنون، وهى جماعة فنية تعمل فى مجال التدريب والفنون الأدائية، وتم اختياره عضوا بلجان تحكيم فى عدد من المهرجانات التابعة لوزارة الثقافة والمهرجانات المستقلة، كما حصل على عدد من الجوائز كمخرج مسرحى فى مختلف المحافل المحلية والدولية.

المكرمون خلال الدورة الـ١١ لمهرجان «مسرح بلا إنتاج»

وتحمل دورة المهرجان هذا العام اسم الدكتور أشرف زكى، وتقام على مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح ليسيه الحرية مقر فرقة الإسكندرية المسرحية، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشى، وتتواصل فعاليات الدورة الـ11 حتى 26 أغسطس الجارى، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وبدعم لوجستى من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال.