طالبان تتطلع لاعتراف دول العالم بحكومتها

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قال عضو اللجنة الثقافية بطالبان عبدالقهار بلخي، إنه يأمل في الحصول على الاعتراف بحكومة أفغانستان الشرعية، ليس من كوريا الجنوبية فحسب ولكن من جميع أنحاء العالم.

وقد طرحت الوكالة على المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد والمتحدث الآخر سهيل شاهين عبر الهاتف، أسئلة بشأن الموقف الرسمي لطالبان إزاء أزمة أفغانستان.

وقال بلخي إن الشعب الأفغاني تحرر من السيطرة الأجنبية وله الحق في تقرير مصيره، معبرا عن أمله في أن تقيم الحكومة الكورية الجنوبية علاقة قوية مع الحكومة الأفغانية المستقبلية.

وأبدى اهتماما كبيرا بالتبادل الاقتصادي مع كوريا الجنوبية، وأفاد بأن أفغانستان تمتلك كمية هائلة من الموارد المعدنية مثل الليثيوم، وتعد كوريا الجنوبية دولة رائدة عالميا في مجال تصنيع الإلكترونيات، ويمكنها العمل مع أفغانستان لتحقيق المنفعة المتبادلة.

وأضاف أنه «نريد أن نلتقي مع قادة كوريا الجنوبية وقادة الأعمال الكوريين ونعزز التبادلات الاقتصادية والبشرية بين البلدين.