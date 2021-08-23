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بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

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تخفيف معاناة المرضى وأسرهم

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

بدأت، أمس، أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية المنزلية التابعين لوزارة الصحة.

جاء ذلك، بدعم من أوقاف عبدالله الراجحي، وتمويلاً لمبادرة ترميم المنازل مع الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية "هندسية"، وبشراكة مجتمعية مع (لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالدرعية)، وشركة (أيادي وطنية) وفريق (مبادرات التطوعي) المنفذ للمبادرة.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف معاناة المرضى وأسرهم لينعموا بحياة مستقرة وصحية وآمنة، بصيانة المنازل المتضررة من قبل مجموعة من المتطوعين والمتطوعات المتخصصين بمجالات مختلفة.

والذين سبق أن كان لهم مبادرات في ترميم وصيانة المنازل مع جهات حكومية وجمعيات خيرية أخرى، وهم يعملون لساعات طويلة يوميًا وينجزون الترميم، خلال فترات وجيزة لا تتعدى الأيام، ويحتفلون مع المستفيدين بتسليم منازلهم على أكمل وجه، يجمعهم هدف إنساني ونبيل وهو خدمة المجتمع.

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

بدء أعمال مبادرة ترميم وصيانة منازل مرضى الرعاية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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