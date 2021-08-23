مدير "تعليم تبوك": تطبيق الإجراءات الاحترازية أولوية في مدارسنا لسلامة الجميع

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أكد العمل على رفع الجاهزية لتهيئة البيئة التعليمية بمتطلباتها كافة

التقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، صباح اليوم، بمديري مكاتب التعليم والإدارات والأقسام ومدارس المنطقة في مسرح الإدارة وعن بُعد لمديرات الإدارات والمدارس والمشرفين والمشرفات ضمن برنامج الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وقال مدير "تعليم تبوك" في كلمته خلال اللقاء: "يسرني الترحيب بكم جميعاً في بداية عام دراسي جديد، ونتطلع أن يتحقق التوفيق والنجاح لنا جميعاً بإذن الله ثم بما نجده من دعم ورعاية لقطاع التعليم من حكومتنا الرشيدة ومن متابعة واهتمام من وزير التعليم"، مرحّباً بعودة زملائه وزميلاته من المعلمين والمعلمات لمدارسهم والاعتزاز والثقة باستمرار عطائهم ونجاحهم في أداء رسالتهم التعليمية، حاثاً على مواصلة العمل في المكاتب والإدارات والأقسام والمدارس كفريق واحد لتحقيق منجزات جديدة للوطن ولقطاع التعليم.

وأكد مدير "تعليم تبوك" أن مسؤولية الجميع اليوم ترتكز على العمل على مواصلة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات لرحلتهم التعليمية مع المحافظة على سلامتهم وصحتهم داخل بيئة المدرسة، مما يتطلب رفع مستوى الجاهزية لتهيئة البيئة التعليمية بمتطلباتها كافة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة، وهيئة وقاية في المدارس والمرافق التعليمية.

ودعا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات إلى المبادرة لأخذ اللقاح، حرصاً على سلامتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم نحو عودة آمنة لمدارسنا.

وأشار "العُمري" إلى مواصلة الزيارات الميدانية للمدارس خلال هذا الأسبوع؛ للوقوف على جاهزية المدارس من حيث النظافة والصيانة، وتوفر أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكيد على استكمال الاستعدادات والتجهيزات كافة لاستقبال الطلاب والطالبات، مشدداً على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى سلامة الجميع.

وحضر اللقاء الذي نظمته إدارة الإشراف التربوي المساعد للشؤون التعليمية (بنين) ماجد القعير والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) أمل العنزي.