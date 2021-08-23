إطلاق أسماء 6 من شهداء القوات المسلحة على مدارس ببني سويف

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وافق المجلس المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، برئاسة المحافظ د.محمد هاني غنيم، الإثنين، على إطلاق أسماء عدد من شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة على عدد من المدارس بمراكز :اهناسيا،سمسطا، ببا والفشن وبني سويف ،وذلك تقديرا لتضحيات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة وتخليدا لذكراهم العطرة وتعزيز قيم الانتماء والولاء في نفوس ووجدان أبناء الوطن.

تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد«يونس محمد يونس»على مدرسة اهناسيا الإعدادية المشتركة،واسم الشهيد«أحمد محمد محمود حسن»على المدرسة الإعدادية المشتركة بقرية البهسمون مركز اهناسيا ،واسم الشهيد«رأفت محمد عبدالعليم»على مدرسة الشيخ خطاب المشتركة التابعة لمجلس قروي الشنطور بسمسطا،واسم الشهيد«محمد حسين محمد عبدالمنعم»على المدرسة الثانوية الفنية بنات بندرببا،واسم الشهيد«محمود حنفي محمود عبدالغني»على المدرسة الابتدائية بقرية الزاوية الخضراء بالفشن،وإطلاق اسم الشهيد«محمود عادل أحمد هاشم»على مدرسة الحكامنة «1» التابعة لمجلس قروي بليفيا مركز بني سويف.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي بالمحافظة،في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ ،واللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء حاتم أبوسنة مساعد مدير الأمن ،العميدعماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة الأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان،والأستاذة عزة على خالد مديرعام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة،وأعضاء المجلس التنفيذي من رؤساء الوحدات المحلية وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة ومسؤولى المجالس القومية ،حيث تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجديد 2021/2022.

من جانبه وجًه محافظ بني سويف، تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الواجب من الجيش والشرطة ،الذين جادوا ومازالوا يجودون بأغلى ما يملكون في مواجهة الإرهاب،ليحيا وطننا في أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة مسيرتها نحو التنمية الشاملة، مؤكدًا على أن شعب مصر يعي جيداً ويدرك حجم وعظم ما تقدمه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة في حفظ أمن ومقدرات الوطن.