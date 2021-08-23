«زكي» يعتمد نتيجة بكالوريوس هندسة القناة.. وإعلان أسماء العشرة الأوائل

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اعتمد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، الإثنين، نتيجة بكالوريوس الهندسة بنظام الساعات المعتمده بإجمالي ٣٠٩ خريج منهم ٣٠٧ مصري، بالإضافة لطالبين اثنين من الوافدين.

وحرص زكي على تقديم التهنئة للطلاب الخريجين عامة والعشرة الأوائل خاصه، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية؛ مشيدا بتميز طلاب وطالبات كلية الهندسة بأقسامها المختلفة لما يشاركون به من مشروعات واختراعات تخدم المجتمع والبيئة، ومشاركاتهم المتميزة بالمسابقات العلمية المختلفةدوليا ومحليا وما يحرزونه من مراكز متقدمة بها.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إجمالي عدد الطلاب الناجحين جاء كالتالي:

تقدير امتياز ٢ ( ٠.٦٤ ٪)، وعدد الطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدا ١٠٥ طالب ( ٣٣.٩٨ ٪)، وعدد الطلاب الحاصلين على تقدير جيد ١٩١ طالب ( ٦١.٨١ ٪)، وعدد الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول ١١طالب.

وأعلن الدكتور محمود فؤاد محمود عميد كلية الهندسة أسماء الطلاب العشرة الأوائل والتي جاءت كالتالي:

في المركز الأول محمد قدري على رزق شعبة هندسة القوى الميكانيكية، وحصل على المركز الثاني عبدالله حساني محمد بدري هندسة القوى الميكانيكية، وفي المركز الثالث عبدالرحمن محمد على محمد شعبة هندسة القوى والآلات الكهربية، والمركز الرابع حصلت عليه سماء هاني سيف اليزل شعبة هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وحصل على المركز الخامس عبدالرحمن ممدوح محمد حسين هندسة القوى والآلات الكهربية.

وأكمل الدكتور إيهاب لطفي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب اعلان أسماء الأوائل حيث حصل يوسف على السيد الشحات هندسة القوى الميكانيكية على المركز السادس، وحصلت هايدي خالد محسن بشعبة هندسة القوى والآلات الكهربية على المركز السابع، وعمرو محمد على محمد هندسة إنشائية على المركز الثامن، وفي المركز الناسع محمد جمال على أحمد غانم شعبة هندسة الأشغال العامة، وجاءت في المركز العاشر مريم عصام الدين طه شعبة هندسة الإلكترونيات والاتصالات.