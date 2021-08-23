أخبار عاجلة

طقس حار في شمال سيناء -
تدريب تحويلي للخريجين علي الحرف اليدوية بشمال سيناء -
وضع إشارة الحجز التنفيذي على أسهم الكردي بقيمة 326 مليون -
الحر مستمر تفاصيل الخريطة الجوية حتى الأربعاء القادم ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة مائية ورياح -
تقارير: هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها -
خلال 14 يوماً.. "أمانة الرياض" تُعيد سفلتة 343 ألف م2 للارتقاء بكفاءة الطرق -
كارثة كبرى.."بايدن" يصف آثار إعصار "إيدا" ويأمر بمساعدات عاجلة -
"العمري" مديرًا للعلاقات العامة في "واس" -
مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان -
توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يتابع الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية

Print
السيسي يتابع الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية يتابع الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح اليوم الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية».

حيث تم عرض جهود الدولة في هذا الاطار وكذلك الشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال التعدين للتعاون في مجال البحث والتنقيب عن المعادن، خاصةً خام الذهب، وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة، وحوكمة المنظومة بالكامل إداريًا وماليًا، بما في ذلك التعاقدات مع الشركاء الأجانب بهدف الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية وحسن إدارتها حفاظًا على حقوق الدولة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيدة الفرن .. إيمان أول فرانة فى مصر بتشتغل عشان تربي ولادها الثلاثة

سيدة الفرن .. إيمان أول فرانة فى مصر بتشتغل عشان تربي ولادها الثلاثة

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل