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«طالبان» تصدر عفوًا عامًا لجميع مسؤولي السابقة و الرئيس أشرف غني

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«طالبان» تصدر عفوًا عامًا لجميع مسؤولي الحكومة السابقة و الرئيس أشرف غني «طالبان» تصدر عفوًا عامًا لجميع مسؤولي السابقة و الرئيس أشرف غني

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أعلنت حركة «طالبان» الأفغانية، الإثنين، إصدارها عفوا عاما لجميع مسؤولي السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني، الذي فر من البلاد.

وقال المسؤول في حركة «طالبان» خليل الرحمن حقاني، في لقاء مع وسائل إعلام باكستانية، إن طالبان عرضت العفو عن الرئيس الأفغاني أشرف غني ونائب الرئيس عمرو صالح، للسماح لهما بالعودة إلى البلاد إذا رغبوا في ذلك، كما منحت عفوا لجميع مسؤولي الحكومة السابقة.

وأضاف نسامح أشرف غني وأمر الله صالح و(المستشار الأمني ​​للرئيس الأفغاني) حمد الله محب. نسامح من جانبنا كل من حارب ضدنا بدءا من الجنرال وانتهاء بأي شخص عادي«.

وأكد غني أنه موجود في دولة الإمارات، مشيرا إلى أنه غادر أفغانستان لتجنب إراقة الدماء.

واستطاعت حركة «طالبان السيطرة» على العاصمة الأفغانية كابول، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد .

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