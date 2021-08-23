خبراء: الودائع والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر تعكس ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي المصري

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شدد خبراء مصرفيون، على أن الجهاز المصرفي المصري، يُعتبر من أقوى القطاعات في المنطقة العربية والشرق الأوسط، متمتعًا باستقرار ونمو، إذ تعكس الأرقام المتعلقة بنمو الودائع مدى ثقة القطاع العائلي في البنوك، فضلًا عن تحقيق تحويلات المصريين العاملون في الخارج أرقامًا قياسية خلال الآونة الأخيرة، بجانب مؤشر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستقرار الجنيه المصري، ما يؤكد مدى ثقة العملاء في البنوك ورضاها عن مستوى الخدمة.

وأكد الخبراء لـ«المصري اليوم»، الاثنين، أن حالات والإختراق والسطو الإلكتروني، التي وقعت خلال الآونة الأخيرة، جزء من المخاطر التي تتعرض لها البنوك، وتعتبر بسيطة للغاية ولا تُقارن بأي حال بما يحدث في العالم، معتبرين أن مثل هذه الحالات هي ثمن لابد أن يُدفع في إطار رحلة التحول الرقمي والشمول المالي والذي لا يمكن التوقف عن التوسع فيه، لما يحققه من مميزات تزيد من القيمة المضافة للعملاء ويرفع من مدى رضاهم ويوفر لهم الوقت والجهد والتكاليف، وفي المقابل يجعل الجهاز المصرفي ندا للقطاعات المماثلة في الدول الأخرى، ويعزز من قدرته على التنافسية.

جاء ذلك في أعقاب، قيام سيدة من مدينة سمالوط في محافظة المنيا، بثت مقطع مصور على موقع يوتيوب، كشفت فيه عن تعرضها لعملية احتيال، عن طريق شخص مجهول هاتفها وادعى أنه من موظف بالبنك المتعاملة معه، وطلب البيانات السرية للبطاقة، ثم اكتشفت أنها تعرضت للاحتيال.

وأقر محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، بالواقعة، مناشدا المواطنين بصفة عامة وعملاء البنك بعد إعطاء البيانات لأي شخص، والعودة إلى الرقم الموحد المدون على كل بطاقة في حالة تلقي اتصال من أي رقم.

وأثارت الواقعة، حالة من الجدل انعكست على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما حذر بنك مصر في بيان رسمي أكد فيه على أنه دأب على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، والتي قد ترد لهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب من العملاء تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية، مؤكدا على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، معربا عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.

وأكد البنك على أنه يتخذ كل الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث إن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وأن البنك لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.

وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إنه تعددت في الآونة الأخيرة على مستوى العالم حالات الاختراق والسطو الالكتروني على أرصدة الحسابات، وأنه كل يوم نسمع في العالم على مثل هذه الحالات، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحالات مرتبطة بالتقدم الذي وقع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات والتطوير والابتكار خاصة في القطاع المصرفي.

وأوضح الخبير المصرفي، أن التطور الرقمي له مخاطر، ويترتب عليها حدوث خسائر فعلية، وأنه في معظم هذه الاحيان يكون وراء هذه الأحداث تشكيلات عصابية من مجموعة من الأفراد، لكن سرعان ما تكتشفها الجهات المتخصصة في متابعة مثل هذه العصابات، مشيرًا إلى مع انتشار الجرائم الإلكترونية، فإن الدول بما فيها مصر والبنك المركزي، اصدر الكثير من الإجراءات والتطبيقات ووسائل الرقابة للتقليل من تلك المخاطر.

وأكد عبدالعال أن المشكلة الأكبر تقع على عاتق العملاء، فيجب عليهم توخي الحذر والحرص بـ10 محاذير على الأقل منها عدم الافصاح عن الرقم السري وعدم الاستجابة لاي اتصال لتحديث بيانات العميل أو طلب أي بيانات وعدم الإفصاح بمشاركة كود تفعيل الخدمات الإلكترونية أو رمز التحقق، وعدم مشاركة الرقم السري المتغير والتعود على حفظ الرقم في الذاكرة وعدم كتابته في ذات مكان حفظ البطاقة والاخطار الفوري عن فقد البطاقة أو سرقتها.

واقترح الخبير المصرفي، طباعة كتيب صغير عن الجرائم الإلكترونية، التي تحدث في العالم وفي مصر، يتناول أنواعها ومخاطرها وطريقة تجنبها، كدليل مقاومة الجرائم الإلكترونية، كما اقترح استحداث مادة تدرس على مستوى التعليم للتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية.

من جانبه، شدد الخبير المصرفي، طارق متولي، على أنه لا داعي للقلق من مثل هذه الحالات البسيطة، مطالبا بتكثيف توعية المواطنين والعملاء بمخاطر الجرائم الإلكترونية، متوقعا التعرض لمثل هذه الحالات مجددا طالما اعتمدت التكنولوجيا والشمول المالي في التطوير.

قال «متولي» لـ«المصري اليوم» إن البنوك تعمل بشكل دوري على أنظمة التأمين لديها والتحديث المستمر لأنظمتها، كما أنها تضخ استثمارات كبيرة في أنظمة الأمان، خاصة في إطار الرقمنة، لكن لابد أن يكون العميل يجب أن يكون حصيفا، ويزيد من وعيه المصرفي.

وأضاف أن هناك تأمين من جانب البنوك على حالات الاحتيال، مؤكدا على ان البنوك لا تترك عملائها، وتعمل على حفظ حقوقهم على أي حال، طالما أن العميل نفسه غير متورط في مثل هذه الاحتيالات، وهو متروك لجهات التحقيق.

إلى ذلك، أصدر البنك الأهلي المصري بيان بهدف توعية عملائه وكل المواطنين أكد فيه أن أعمال الاحتيال لها أشكال متنوعة، حيث أشار البنك إلى ضرورة الحذر من جانب العملاء في الحفاظ على بياناتهم الشخصية أو البنكية أو أرقام حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بكافة أنواعها أو الأرقام السرية من خلال عدم تداولها بأي من الوسائل أو الادلاء بها إلى أي شخص أو جهة قد تتصل لطلب تلك البيانات.

وأكد البنك في بيانه على ان البنك لم ولن يطلب من العملاء أية بيانات سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال المواقع الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى البريد الالكتروني أو أي شخص يتصل بالعميل لطلبها، مع أهمية عدم التعامل مع أي رابط على الوسائل الإلكترونية غير معلوم المصدر أو الموثق.

كما أعاد البنك بث فيديو ارشادي لعملائه على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.