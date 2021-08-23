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جمارك الطرود البريدية بمطار القاهره تضبط 3 محاولات تهريب لمواد مخدرة

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جمارك الطرود البريدية بمطار القاهره تضبط 3 محاولات تهريب لمواد مخدرة جمارك الطرود البريدية بمطار القاهره تضبط 3 محاولات تهريب لمواد مخدرة

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة برئاسة محمد محمود مدير عام الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة، الإثنين، من ضبط 3 محاولات تهريب لمواد مخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة أحمد اسماعيل جويلى مدير الجمرك وبناء على مذكرة اشتباه مشتركة من إدارة الجمرك وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة بوجود أصناف ممنوعة داخل مشمول البوليصه رقم RR6405311502DE الواردة من ألمانيا .

وتم تكليف محمد ابوزيد شاكر مأمور التعريفه بفتح الطرد فتبين وجود مستندات مخفى بداخلها طوابع يشتبه في كونها مخدره .

قرر أحمد إسماعيل جويلى عرضها على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوى التي أفادت بان الطوابع مخدره .

وفى المحاوله الثانية اشتبه إيهاب وليم مأمور التعريفة في مشمول البوليصه رقم RF064495026UA الواردة من أوكرانيا ومشمولها عباره عن لعبة طفل ليجو تبين أن بداخلها بذور يشتبه في كونها مخدره باجمالى ٩٣٣ بذرة وبالعرض على الاداره العامه لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوى أفادت بأن البذور هي بذور الماريجوانا المخدرة .

وفى المحاولة الثالثة اشتبه ايهاب وليم مامور التعريفة في مشمول البوليصه رقم RF062495160UA الواردة من أوكرانيا ووجد بداخلها شاحن باور بانك مخفى بداخله بذور يشتبه في كونها مخدره باجمالى عدد ٨ بذور وبالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوى أفادت أنها لبذور الماريجوانا المخدرة .

قررت هالة عبدالواحد رئيس الادارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط أرقام ٢٩ و٣٠ و٣١ لسنة ٢٠٢١ وتحريز المطبوطات وعرضها على الجهات المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

المصرى اليوم

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