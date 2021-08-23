التحقيقات في العثور على جثة شاب بكرداسة: متسول والوفاة طبيعية

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كشفت تحقيقات نيابة مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، الإثنين، ملابسات واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بطريق المعتمدية.

أفادت التحقيقات بأن الشاب «متسول»، ويبلغ من العمر 35 عامًا، ولا توجد به إصابات ظاهرية، ولا يحمل بطاقة هوية، مشيرة إلى أن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية.

تحريات المباحث التي تسلمتها النيابة، أكدت عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بالعثور على جثة ملقاة بالشارع بمنطقة الزرايب بالمعتمدية، بنطاق مركز شرطة كرداسة، وعقب الانتقال إلى مكان الواقعة، جرى نقل الجثة لمشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.