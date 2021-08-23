محافظ بورسعيد يستقبل وفد «سينمار» بحضور سامح فهمي وزير البترول الأسبق (صور)

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإثنين، المهندس سامح فهمى وزير البترول الاسبق، ووفد من ممثلى مصنع سينمار، بديوان عام محافظة بورسعيد مرحبا بهم وتم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل المصنع ببورسعيد.

ومن جانبه، أكد «فهمى» أهمية الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، والارتقاء بمستوى الخدمات، والذى ساهم في تحقيق مستوى معيشى أفضل للمواطن، في ظل التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة على كافة الأصعدة.

محافظ بورسعيد يلتقى وفد مصنع سينمار بحضور وزير البترول الاسبق المهندس سامح فهمى