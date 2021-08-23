أخبار عاجلة

الحر مستمر تفاصيل الخريطة الجوية حتى الأربعاء القادم ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة مائية ورياح -
تقارير: هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها -
خلال 14 يوماً.. "أمانة الرياض" تُعيد سفلتة 343 ألف م2 للارتقاء بكفاءة الطرق -
كارثة كبرى.."بايدن" يصف آثار إعصار "إيدا" ويأمر بمساعدات عاجلة -
"العمري" مديرًا للعلاقات العامة في "واس" -
مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان -
توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين -
وزير التخطيط يقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24% -
دفعة ثانية من "رافضي التسوية" يخرجون من درعا باتجاه الشمال السوري -
بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار "إيدا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بورسعيد يستقبل وفد «سينمار» بحضور سامح فهمي وزير البترول الأسبق (صور)

Print
محافظ بورسعيد يستقبل وفد «سينمار» بحضور سامح فهمي وزير البترول الأسبق (صور) محافظ بورسعيد يستقبل وفد «سينمار» بحضور سامح فهمي وزير البترول الأسبق (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإثنين، المهندس سامح فهمى وزير البترول الاسبق، ووفد من ممثلى مصنع سينمار، بديوان عام محافظة بورسعيد مرحبا بهم وتم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل المصنع ببورسعيد.

ومن جانبه، أكد «فهمى» أهمية الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، والارتقاء بمستوى الخدمات، والذى ساهم في تحقيق مستوى معيشى أفضل للمواطن، في ظل التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة على كافة الأصعدة.

محافظ بورسعيد يلتقى وفد مصنع سينمار بحضور وزير البترول الاسبق المهندس سامح فهمى
محافظ بورسعيد يلتقى وفد مصنع سينمار بحضور وزير البترول الاسبق المهندس سامح فهمى

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طقس حار في شمال سيناء

طقس حار في شمال سيناء

تدريب تحويلي للخريجين علي الحرف اليدوية بشمال سيناء

تدريب تحويلي للخريجين علي الحرف اليدوية بشمال سيناء

خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين

خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل