تحت شعار «كن حذرًا».. 12 رسائل تحذيرية من المصرف المتحد لتوعية عملائه (تفاصيل)

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تحت شعار «كن حذرًا».. أطلق المصرف المتحد حملة توعوية تستهدف تحذير عملاءه من مخاطر التعرض لعمليات الاحتيال من جراء الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو معلوماتهم البنكية، مؤكدًا أن حماية بيانات العملاء البنكية وأموالهم واستثماراتهم قضية أمن قومي ومسؤولية مشتركة بين المصرف المتحد وجموع العملاء داخل وخارج مصر.

تتضمن الحملة 10 رسائل تحذيرية هي:

الرسالة التحذيرية الأولى: ضرورة محافظة العميل على سرية بياناته الشخصية من أرقام حسابات أو رقم البطاقة الشخصية الخاص به. كذلك محل الاقامة وآخر معاملة بنكية على حسابه وعدم الإفصاح عنها لأي شخص مهما كانت درجة القرابة أو الصلة بالعميل.

الرسالة التحذيرية الثانية: التأكد من أن المصرف المتحد وفريق عمله بجميع أنحاء الجمهورية لم ولن يقوموا بطلب أي معلومات أو بيانات سرية تخص العملاء سواء بالاتصال الشخصي أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الالكتروني أو من خلال الهاتف سواء المحمول أو الأرضي.

الرسالة التحذيرية الثالثة: توخي الحذر من عدم مشاركة الأرقام السرية الخاصة بحسابات العميل البنكية. كذلك ارقام البطاقات سواء الائتمانية أو المدينة أو المدفوعة مقدما. وأيضًا رمز CVV2 والمكتوب على ظهر البطاقات المكون من 3 أرقام مع أي شخص.

الرسالة التحذيرية الرابعة: عند استخدام العملاء لخدمات المصرف المتحد الرقمية «بنكك على الخط» من: إنترنت بنكي – موبيل بنكي ومحفظة UB الرقمية، ضرورة تأكد العميل المستخدم من عدم الافصاح عن الرقم السري المؤقت OTP والمرسل له على الهاتف الشخصي المسجل لدي المصرف المتحد.

الرسالة التحذيرية الخامسة: عدم مشاركة كود تفعيل الخدمات الإلكترونية الخاص بهم مع أي شخص.

الرسالة التحذيرية السادسة: عدم استقبال أي اتصال هاتفي عبر الهاتف المحمول أو الأرضي أو أي تواصل من خلال البريد الالكتروني، بغرض تحديث البيانات البنكية الخاصة بهم. فالمصرف المتحد لم ولن يقوم بطلب أي معلومات أو بيانات تخص عملاءه إلا من خلال فروعه ال67.

الرسالة التحذيرية السابعة: ضرورة القيام بعملية تحديث البيانات الشخصية للعملاء فقط من خلال فروع المصرف المتحد الـ 67 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

الرسالة التحذيرية الثامنة: ضرورة التعامل مع مواقع التسوق المعروفة والمؤمنة فقط، عند استخدام بطاقات المصرف المتحد الائتمانية أو المدينة أو المدفوعة مقدما.

الرسالة التحذيرية التاسعة: عدم استقبال أي مكالمة تليفونية تخبر العملاء انهم فازوا بجائزة مالية وتطلب منهم أي بيانات بنكية مثل: ارقام الحسابات والرقم السري المتغير حتي يتم تحويل المبلغ عليه.

الرسالة التحذيرية العاشرة: توخي الحذر من التعامل مع وسائل اليكترونية غير معلومة المصدر أو موثوق منها. كذلك عدم استقبال أي مكالمة تليفونية تختص حصول العميل على نقاط شراء أو قسائم شراء كهدية على بطاقته أو تطلب منه ايداع مبلغ مالي في أي حساب أو تحويل من المحفظة الكترونية بغرض الحصول على هذه النقاط أو قسائم الشراء.

الرسالة التحذيرية الحادية عشر: احذر تخزين تفاصيل مثل اسم المستخدم وكلمة السر لخدمات الانترنت البنكي الخاصة بك على الهاتف المحمول.

الرسالة التحذيرية الثانية عشر: ابتكر رقم سري يصعب تخمينه للخدمات البنكية الرقمية.

وأكد المصرف المتحد في بيانه أنه حريص كل الحرص على الاستثمار في البنية التحتية وفقا لمعايير الجودة العالمية من أجل تقديم كل جديد لعملاءه بالسوق تلبية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم خاصة في مجال الخدمات البنكية الرقمية. كذلك تأمين بياناتهم واستثماراتهم ضد أي الاختراق.