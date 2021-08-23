محافظ بورسعيد يلتقى رئيس قطاع الآثار الدينية بوزارة السياحة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإإثنين، الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الدينية بوزارة السياحة، بديوان عام محافظة بورسعيد .

وناقش المحافظ مع الدكتور أسامة طلعت، عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون في قطاع الآثار الدينية بين بورسعيد ووزارة السياحة، وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد تطورآ غير مسبوق في المجال السياحى، تماشيآ مع خطة المحافظة لوضع بورسعيد على خريطة السياحة، مؤكدا على توفير كافة الدعم بما يحقق التعاون الأمثل في مجال تطوير قطاع الآثار الدينية ببورسعيد.

ومن جانبه، أشاد رئيس قطاع الآثار الدينية بوزارة السياحة بجهود محافظ بورسعيد في تطوير كافة القطاعات بالمحافظة، وتحقيق خطط التنمية في كافة الاتجاهات، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون الدائم والدعم في مجال تطوير القطاع السياحى ببورسعيد.