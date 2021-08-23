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محافظ بورسعيد: تشغيل منفذ الحي الإماراتي الجديد على طريق محور ٣٠ يونيو

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محافظ بورسعيد: تشغيل منفذ الحي الإماراتي الجديد على طريق محور ٣٠ يونيو محافظ بورسعيد: تشغيل منفذ الحي الإماراتي الجديد على طريق محور ٣٠ يونيو

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإثنين، الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بمنفذ الحي الاماراتي الجديد على طريق محور ٣٠ يونيو، وتشغيل المنفذ وإغلاق المنفذ القديم بشكل نهائى، حيث انتظمت حركة سير السيارات دخولا وخروجا من المنفذ الجديد.

وأكد «المحافظ» أن منفذ الحى الإماراتى الجديد تم تصميمه على أعلى مستوى كونه يمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها، ويمر من خلاله أكبر محور مرورى امتدادا من محور ٣٠ يونيو وحتى الطرق المؤدية للميناء البرى الجديد، لافتا إلى أنه تم تجهيز المنفذ الجديد بكافة الإمكانات والوسائل الحديثة التي تحقق نظام على أعلى مستوى من الأمان والسيولة المرورية والشكل الجمالى والحضارى، تماشيا مع التطوير والتنمية بكافة المجالات، مؤكدا أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت طفرة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بعد أن تم إنشاء الميناء البرى الجديد وتشغيله.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار تحقيق النظام والسيولة المرورية ومنع التزاحم خلال عبور السيارات بالمنفذ.

المصرى اليوم

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