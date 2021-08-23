رئيس جامعة المنصورة يُكرّم الطالبة الأولى على الثانوية العامة «دمج» (صور)

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كرم الدكتور اشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، الإثنين، الطالبة أسماء محمد عبدالسلام الأولى على الثانوية العامة «دمج» والحاصلة على 408 درجة.

وأثنى على مجهودها وتفوقها للوصول لهذه المكانة رغم ظروفها مؤكدا أنها نموذج مشرف ويُحتذى به في العزيمة والإصرار وأنه لايوجد مستحيل أمام الطلاب والشباب لتحقيق أحلامهم.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لأسرة الطالبة على دعمها المعنوى ومساندتها حتى حصلت على مركز متقدم بالثانوية العامة.

واستجاب رئيس جامعة المنصورة لرغبة أسرة الطالبة بأن تلتحق بكلية التربية النوعية بمنية النصر لأنها الأقرب لمنزلها ووعد بدخولها قسم الإعلام التربوى بالكلية والمناسب لظروفها الصحية لتكون أول طالبة دمج تدخل هذه الكلية.

ووجه لمكتب تنسيق الجامعة بتسهيل مهمة الطالبة في كتابة رغباتها وتقديم أوراقها ضمن المرحلة الأولى، كما وجه لمركز خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة برعاية الطالبة وتقديم الدعم الطبى والمعنوى لها من التحاقها بالبرامج المناسبة لحالتها الصحية.

وقدم «عبدالباسط» درع الجامعة وشهادة تقدير للطالبة، قائلًا: «درع الجامعة ده لا يقدم إلا للمتميزين والعلماء وعلشان انتى مميزة وغالية قدمناه لكى».

رئيس جامعة المنصورة الطالبة أسماء يكرم الأولى على الثانوية العامة "دمج"

رئيس جامعة المنصورة الطالبة أسماء يكرم الأولى على الثانوية العامة "دمج"

رئيس جامعة المنصورة الطالبة أسماء يكرم الأولى على الثانوية العامة "دمج"

رئيس جامعة المنصورة الطالبة أسماء يكرم الأولى على الثانوية العامة "دمج"