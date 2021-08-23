أخبار عاجلة

الحر مستمر تفاصيل الخريطة الجوية حتى الأربعاء القادم ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة مائية ورياح -
تقارير: هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها -
خلال 14 يوماً.. "أمانة الرياض" تُعيد سفلتة 343 ألف م2 للارتقاء بكفاءة الطرق -
كارثة كبرى.."بايدن" يصف آثار إعصار "إيدا" ويأمر بمساعدات عاجلة -
"العمري" مديرًا للعلاقات العامة في "واس" -
مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان -
توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين -
وزير التخطيط يقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24% -
دفعة ثانية من "رافضي التسوية" يخرجون من درعا باتجاه الشمال السوري -
بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار "إيدا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة المنصورة يُكرّم الطالبة الأولى على الثانوية العامة «دمج» (صور)

Print
رئيس جامعة المنصورة يُكرّم الطالبة الأولى على الثانوية العامة «دمج» (صور) رئيس جامعة المنصورة يُكرّم الطالبة الأولى على الثانوية العامة «دمج» (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور اشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، الإثنين، الطالبة أسماء محمد عبدالسلام الأولى على الثانوية العامة «دمج» والحاصلة على 408 درجة.

وأثنى على مجهودها وتفوقها للوصول لهذه المكانة رغم ظروفها مؤكدا أنها نموذج مشرف ويُحتذى به في العزيمة والإصرار وأنه لايوجد مستحيل أمام الطلاب والشباب لتحقيق أحلامهم.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لأسرة الطالبة على دعمها المعنوى ومساندتها حتى حصلت على مركز متقدم بالثانوية العامة.

واستجاب رئيس جامعة المنصورة لرغبة أسرة الطالبة بأن تلتحق بكلية التربية النوعية بمنية النصر لأنها الأقرب لمنزلها ووعد بدخولها قسم الإعلام التربوى بالكلية والمناسب لظروفها الصحية لتكون أول طالبة دمج تدخل هذه الكلية.

ووجه لمكتب تنسيق الجامعة بتسهيل مهمة الطالبة في كتابة رغباتها وتقديم أوراقها ضمن المرحلة الأولى، كما وجه لمركز خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة برعاية الطالبة وتقديم الدعم الطبى والمعنوى لها من التحاقها بالبرامج المناسبة لحالتها الصحية.

وقدم «عبدالباسط» درع الجامعة وشهادة تقدير للطالبة، قائلًا: «درع الجامعة ده لا يقدم إلا للمتميزين والعلماء وعلشان انتى مميزة وغالية قدمناه لكى».

رئيس جامعة المنصورة الطالبة أسماء يكرم الأولى على الثانوية العامة "دمج"
رئيس جامعة المنصورة الطالبة أسماء يكرم الأولى على الثانوية العامة "دمج"
رئيس جامعة المنصورة الطالبة أسماء يكرم الأولى على الثانوية العامة "دمج"
رئيس جامعة المنصورة الطالبة أسماء يكرم الأولى على الثانوية العامة "دمج"
رئيس جامعة المنصورة الطالبة أسماء يكرم الأولى على الثانوية العامة "دمج"

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين

خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر