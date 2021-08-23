محافظ بني سويف يناقش موقف مشروعات الخطة الاستثمارية في الربع الأول من 2021

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية سرعة تنفيذ المشروعات المُدرجة بالخطة طبقا للجداول الزمنية المقررة،مع متابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع أهمية رفع تقارير مفصلة بما تم تنفيذه في الخطة بكل مركز ومعدلات الأداء، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تمس حياة المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة،وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى ضرورة تكاتف الجميع والتنسيق بين كل القطاعات لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام وتحقيق الخطط الموضوعة بالمحافظة بما يحقق الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الإثنين، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء حاتم أبوسنة مساعد مدير الأمن، عزة على خالد مدير عام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة، لمياء العربي مدير المجالس واللجان، ،وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة،حيث تم استعراض الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة في الربع الأول (1/7 إلى 30/9/2021)من العام المالي الجديد.

من جاتبها، أوضحت عزة خالد مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة،أن الاعتماد الإجمالي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021/2022 ،قد بلغ 598 مليون و929 ألف جنيه،منها 561 مليون و800 ألف جنيه «حكومي»،و37 مليون و129 ألف«ذاتي»،مشيرة إلى أنه تجرى حالياً إجراءات الطرح والترسية تمهيداً للبدء في تنفيذ مشروعات الخطة والتي تشمل 5 بنود رئيسية:رصف الطرق والكباري، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.