أمير تبوك يدشن مشروعات جديدة للنقل بالمنطقة

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لخدمة الطرق.. بإجمالي أطوال تتجاوز 35 كيلومتراً

دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه اليوم، وبحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وقادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ مشروعات جديدة بالمنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها من أهالي المحافظات والمراكز وزوار المنطقة، بإجمالي أطوال تتجاوز ٣٥ كيلومترًا.

‎وتم تدشين المسار المطور لطريق القليبة/ أبو عجرم المرحلة الأولى بطول يتجاوز ٣١ كم، والهادف لرفع مستوى السلامة المرورية على الطريق الممتد من تبوك إلى الجوف، وكذلك تدشين عدد من مشروعات طرق الربط بالمنطقة، وفتح حركة السير على الطرق المؤدية إلى قرية جيدة، والخرار، وخربة، والجديدة، والمنجور وتدشين عدد من مشروعات طرق الربط بالمنطقة بطول ٤ كم.

وأعرب الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في تصريح صحفي عقب تدشين المشروعات عن سعادته بالروح والجدية الذي ظهر فيها وزير النقل والخدمات اللوجستية وقادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية في الأعمال التي تقوم بها وزارة النقل، وعمق فهم الوزير وقادة المنظومة للمشاكل الموجودة في هذه المنطقة وخصوصاً ما يتعلق بالنقل.

وأضاف: الوزير والوفد المرافق له قدموا شروحات مفصلة عن كل المشاريع التي تهم أهالي منطقة تبوك والمقيمين فيها، سواء المطار أو الرحلات أو الطرق أو وسائل النقل، وهي مشاريع مبشرة بكل خير، وستُحدث نقلة كبيرة في هذه المجال، وذلك يرجع إلى طموح الإنسان السعودي الكبير في المزيد من التطور.

واختتم حديثه بحمد الله سبحانه وتعالي على ما نحن فيه، وقال: نحن والجميع نعمل بتوجيهات خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن.

‎من جانبه، قدم "الجاسر" شكره وتقديره للأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، على رعايته الكريمة لحفل إطلاق المشاريع، مؤكداً أن دعمه واهتمامه أسهما بشكل كبير في تحقيق عدد من المنجزات لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وقال: منطقة تبوك تتميز بشبكة واسعة من الطرق يبلغ إجمالي أطوالها أكثر من ٤ ألاف كم، وبيّن أن هذه المشاريع بأبعادها الخدمية والتنموية تهدف إلى تعزيز ترابط كل المناطق والمحافظات؛ لمواصلة ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، وتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في مختلف شبكات النقل، وضمان سير أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

وحضر التدشين قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري.