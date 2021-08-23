"جامعة الطائف" تؤكد: بادرنا بالتحصين وأعلنا التوعية.. والجرعات قاربت 50 ألفًا

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نفت صحة ما يشاع عن عدم توفر اللقاح.. وتشدد على التزامها بالتعليمات الصادرة

أصدرت جامعة الطائف بيانًا وقالت فيه؛ إنه بناءً على ما نشر في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن مركز اللقاح في جامعة الطائف؛ تود الجامعة التأكيد على أنها بدأت بالتوعية بأهمية أخذ اللقاح بجرعتيه من تاريخ 4-8-2021م وذلك وفق توجيهات وزارة الصحة، حيث تم الإعلان عن مبادرة تحصين المستجدين بتاريخ 7-8-2021م وتمت جدولتهم بحسب أرقامهم الجامعية حرصاً من الجامعة على سلامتهم.

وقالت "الجامعة": تمت مخاطبة الطلبة وإصدار النشرات التوعوية بأهمية تلقي اللقاح بجرعتيه من خلال المنصات التالية "تويتر، الإيميل الجامعي، المرشدين والمرشدات منذ فترة مبكرة وتم حصر الطلبة غير المحصنين ومخاطبتهم من قبل كلياتهم لتلقي اللقاح، وسبق إعلان آلية العودة الحضورية للطلبة والموظفين عدد من التنبيهات بضرورة تلقي اللقاح وكانت على مرحلتين؛ المرحلة الأولى إنفاذًا للتوجيهات الكريمة بعدم دخول المنشآت الحكومية إلا للمحصنين ابتداءً من 1-8-2021م، تلاها التوجيه السامي الكريم بتاريخ 16-8-2021م باشتراط الجرعتين لمنسوبي وطلبة الجامعات.

وأضافت: مركز اللقاح قدم ما يقارب 50 ألف جرعة حتى هذه اللحظة ويعمل بكامل طاقته الاستيعابية وتنفي الجامعة عن ما يشاع عن عدم توفر اللقاح.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على التزامها بالتعليمات الواردة إليها لضمان عودة حضورية لطلبة الجامعة وتثق بوعي طلبتها ومدى التزامهم بالتعليمات والإجراءات في الحضور للمركز الطبي من خلال التسجيل عبر الرابط المعلن عنه سابقاً.