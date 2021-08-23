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محافظ الزلفي يرأس اجتماعاً عاجلاً لمعالجة الازدحام بمركز اللقاحات

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محافظ الزلفي يرأس اجتماعاً عاجلاً لمعالجة الازدحام بمركز اللقاحات محافظ الزلفي يرأس اجتماعاً عاجلاً لمعالجة الازدحام بمركز اللقاحات
أوصى بالتنسيق بين القطاعات وزيادة ساعات العمل

محافظ الزلفي يرأس اجتماعاً عاجلاً لمعالجة الازدحام بمركز اللقاحات

ترأس محافظ الزلفي، مسفر بن غالب العتيبي، اجتماعاً عاجلاً لمعالجة ما شهده مركز لقاحات كوفيد-19 بمركز صحي الخالدية، وما تم رصده خلال الأيام الماضية من ازدحام وتجمعات كبيرة؛ تزامنًا مع عودة الدراسة.

حضر الاجتماع مدير مستشفى الزلفي العام، ومدير إدارة التعليم، ومدراء الشرطة ودوريات الأمن والمرور.

واستعرض المجتمعون تداعيات المشكلة وأسبابها وآلية معالجتها، من خلال تحديد مسؤولية كل جهة، وتنظيم حركة المستفيدين والمستفيدات من خدمات المركز والمنطقة المحيطة به، كخطوة أولى يعقبها جملة من الحلول والخطوات العملية .

وأكد المجتمعون على ضرورة عمل خطوات تالية، أهمها زيادة ساعات العمل بالمركز، والتنسيق بين إدارة التعليم والمستشفى العام؛ للاستفادة من مجمع الصالات الرياضية وتجهيزها كمركز ثاني للقاحات، وغيرها من القرارات والتوصيات.

وشدّد محافظ الزلفي على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بشكل متواصل بين القطاعات ذات العلاقة لمعالجة المشكلة، وضمان عدم تكرارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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