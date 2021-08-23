مدير "تعليم صبيا" يُطْلِع نائب أمير جازان على تقرير الاستعداد للعام الجديد

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استعرض الخطط الدراسية الجديدة.. وأبرز منجزات الإدارة وبرامجها

أطلع مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على تقرير الإدارة وأعمالها للعام الماضي 1442، والاستعداد والجاهزية لبدء العام الدراسي الجديد 1443، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا، خلال استقبال نائب أمير المنطقة له ولقيادات تعليم صبيا في مكتبه بديوان الإمارة اليوم.

واستمع النائب خلال الاستقبال إلى شرح مفصل من الدكتور "الخرمي" عما تضمنه التقرير من التجهيزات والبيئة المادية، والمشاريع المدرسية المنجزة والقائمة والبالغ مجموعها 50 مشروعا تعليميا تم إنجاز 24 مشروعا بدأت الاستفادة منها، وعرض ما وفرته الإدارة جراء الاستغناء عن 36 مبنى مستأجرا، إضافة لتوقيع الإدارة لأكثر من 30 مشروع صيانة وتشغيل وضخ الإدارة الميزانية التشغيلية والنظافة لأكثر من 1300 مدرسة.

وشهد اللقاء استعراض نبذة عن برامج تأهيل القيادات والمعلمين والمعلمات بأكثر من 58 برنامجا، وتمكين المرأة ونسب مشاركتها.

كما عرض على نائب أمير المنطقة أولويات الإدارة ومستهدفاتها وأهدافها الاستراتيجية، ومشاريع الطفولة المبكرة وبرامجها ونسب التوسع فيها وفي رياض الأطفال والتي بلغت هذا العام ما نسبته 50%.

كما تم استعراض المنجزات التي حققتها الإدارة على المستوى الوزاري والعربي والدولي، إضافة لإحصائيات بعدد المدارس والمباني والطلبة، والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية.

وبيّن الدكتور "الخرمي" استعدادات الإدارة وجاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد على مستوى الخطط الإشرافية، والإمكانات المادية والبشرية والتقنية، وحملات ونسب تحصين منسوبي الإدارة والتي شملت معظم الطلاب والطالبات وأكثر من 97% من الطاقم الإداري والتعليمي، الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا من أجل العودة الحضورية الآمنة، وما وفرته وزارة التعليم من دعم للعملية التعليمية في إدارات التعليم بقيادة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجهود طواقم العمل في الوزارة والإدارة.

ونوه نائب أمير منطقة جازان بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية من دعم كبير من قبل القيادة لدعم مسيرة التعليم في بلادنا الغالية والمتابعة الحثيثة من قبل أمير المنطقة وبالجهود التي بذلتها وزارة التعليم وإدارة تعليم صبيا لمواصلة التعليم وسط ظروف جائحة كورونا، وبتفاعل المجتمع مع بدائل التعليم التي حققت الإدارة من خلالها نسبا عالية.

وأشاد بجهود قيادات ومعلمي ومعلمات الإدارة، ومنجزاتها التي تهدف إلى الارتقاء بمسيرة التعليم في المنطقة، مؤكداً أهمية العناية بتوفير جميع الخدمات لمنسوبي قطاع التعليم بما يحقق نجاح العملية التعليمية.

وحث على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتركيز على ترسيخ القيم النبيلة في نفوس الطلاب والطالبات، وغرس القيم الدينية والوطنية في نفوس الطلاب والطالبات بما يحقق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.

وأكد أن رؤية المملكة 2030 تستهدف العديد من المحاور والبرامج التعليمية التي تسعى القيادة الرشيدة لتحقيقها من خلال الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة التعليم.

وأشار إلى أن تحسين البيئة التعليمية ودمج الوسائل التقنية مهمة لمواكبة متطلبات التعليم الحديث متمنياً لجميع العاملين في الميدان التربوي التوفيق والسداد في أداء رسالتهم التربوية على الوجه الأكمل لتحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة موجها شكره و تقديره لمنسوبي ومنسوبات تعليم صبيا.

بدوره، أعرب مدير تعليم صبيا عن بالغ شكره ووافر امتنانه لنائب أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته، مثمنًا له الدعم والمساندة والمتابعة الدائمة لسير العملية التعليمية والسعي لإنجاحها.